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Однушки рвутся вверх: где за полгода цены взлетели больше всего

Понедельник 28 июля 2025 11:34
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Однушки рвутся вверх: где за полгода цены взлетели больше всего Какие сейчас цены на однокомнатные квартиры (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на вторичном рынке продолжают расти. За последние полгода стоимость однокомнатных квартир выросла на 1-16% в валюте, в зависимости от региона. Больше всего подорожало жилье в Ровно и Одессе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Где больше всего подорожали квартиры

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Ровно - на 16% за полгода. Сейчас их в среднем продают за 51 500 долларов.

На 15% выросли цены в Одессе, там однокомнатные квартиры теперь стоят 43 700 долларов. При этом в городе также выросла стоимость двух- и трехкомнатных квартир, на 11 и 13%, соответственно.

В тройку лидеров также вошел Харьков, здесь однокомнатные квартиры подорожали на 10% и сейчас в среднем стоят 22 тысяч долларов. Несмотря на это, город занимает пятую позицию в Украине по самым низким ценам на жилье.

Рост цен на однокомнатные квартиры в других городах:

  • Киев - стоимость поднялась на 8%, сейчас средняя цена составляет 65 тысяч долларов;
  • Житомир - 7%, однокомнатные квартиры теперь продают за 46 тысяч долларов;
  • Тернополь - 7%, средняя цена - 39 тысяч долларов;
  • Чернигов - 6%, стоимость квартир выросла до 33 тысяч долларов;
  • Днепр - 6%, цены поднялись до 34 тысяч долларов;
  • Ужгород - 5%, теперь однокомнатные квартиры стоят 63 тысячи долларов;
  • Хмельницкий - 4%, средняя цена - 35 900 долларов;
  • Ивано-Франковск - 3%, стоимость выросла до 38 300 долларов;
  • Винница - 2%, однокомнатные квартиры теперь продают за 45 тысяч долларов;
  • Черкассы - 1%, однокомнатные квартиры в среднем стоят 42 500 гривен;
  • Львов - 1%, цены выросли до 64 700 долларов;
  • Полтава - 1%, средняя цена на квартиры - 35 500 долларов.

Однушки рвутся вверх: где за полгода цены взлетели больше всегоЦены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот)

Где упали цены

Однокомнатные квартиры подешевели только в Николаеве и Запорожье на 2 и 3%, соответственно. Теперь средняя цена на такое жилье в Николаеве - 20 тысяч долларов, в Запорожье - 16 500 долларов. Эти города занимают вторую и третью строчку в рейтинге самых дешевых городов Украины. Лидером остается Херсон.

Цены на однокомнатные квартиры не изменились в Сумах - 21 тысяча долларов, в Луцке - 49 800 долларов, в Кропивницком - 29 тысяч долларов, в Херсоне - 15 тысяч долларов.

Отметим, что данных по оккупированным территориям - нет.

Ранее мы подробно рассказывали, что происходило на рынке недвижимости в течение первого полугодия 2025-го и чего стоит ожидать до конца года.

Читайте также о том, что цены на квартиры в Ровно претерпели резкий скачок. На вторичном рынке жилье подорожало в пределах 10-17% в валюте - в зависимости от типа объекта. Выросли и цены на новостройки: их стоимость поднялась на 8%. Сегодня Ровно входит в пятерку украинских городов с самыми высокими ценами на недвижимость.

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