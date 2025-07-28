Однушки рвутся вверх: где за полгода цены взлетели больше всего

Цены на вторичном рынке продолжают расти. За последние полгода стоимость однокомнатных квартир выросла на 1-16% в валюте, в зависимости от региона. Больше всего подорожало жилье в Ровно и Одессе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Где больше всего подорожали квартиры

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Ровно - на 16% за полгода. Сейчас их в среднем продают за 51 500 долларов.

На 15% выросли цены в Одессе, там однокомнатные квартиры теперь стоят 43 700 долларов. При этом в городе также выросла стоимость двух- и трехкомнатных квартир, на 11 и 13%, соответственно.

В тройку лидеров также вошел Харьков, здесь однокомнатные квартиры подорожали на 10% и сейчас в среднем стоят 22 тысяч долларов. Несмотря на это, город занимает пятую позицию в Украине по самым низким ценам на жилье.

Рост цен на однокомнатные квартиры в других городах:

Киев - стоимость поднялась на 8%, сейчас средняя цена составляет 65 тысяч долларов;

- стоимость поднялась на 8%, сейчас средняя цена составляет 65 тысяч долларов; Житомир - 7%, однокомнатные квартиры теперь продают за 46 тысяч долларов;

- 7%, однокомнатные квартиры теперь продают за 46 тысяч долларов; Тернополь - 7%, средняя цена - 39 тысяч долларов;

- 7%, средняя цена - 39 тысяч долларов; Чернигов - 6%, стоимость квартир выросла до 33 тысяч долларов;

- 6%, стоимость квартир выросла до 33 тысяч долларов; Днепр - 6%, цены поднялись до 34 тысяч долларов;

- 6%, цены поднялись до 34 тысяч долларов; Ужгород - 5%, теперь однокомнатные квартиры стоят 63 тысячи долларов;

- 5%, теперь однокомнатные квартиры стоят 63 тысячи долларов; Хмельницкий - 4%, средняя цена - 35 900 долларов;

- 4%, средняя цена - 35 900 долларов; Ивано-Франковск - 3%, стоимость выросла до 38 300 долларов;

- 3%, стоимость выросла до 38 300 долларов; Винница - 2%, однокомнатные квартиры теперь продают за 45 тысяч долларов;

- 2%, однокомнатные квартиры теперь продают за 45 тысяч долларов; Черкассы - 1%, однокомнатные квартиры в среднем стоят 42 500 гривен;

- 1%, однокомнатные квартиры в среднем стоят 42 500 гривен; Львов - 1%, цены выросли до 64 700 долларов;

- 1%, цены выросли до 64 700 долларов; Полтава - 1%, средняя цена на квартиры - 35 500 долларов.

Цены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот)

Где упали цены

Однокомнатные квартиры подешевели только в Николаеве и Запорожье на 2 и 3%, соответственно. Теперь средняя цена на такое жилье в Николаеве - 20 тысяч долларов, в Запорожье - 16 500 долларов. Эти города занимают вторую и третью строчку в рейтинге самых дешевых городов Украины. Лидером остается Херсон.

Цены на однокомнатные квартиры не изменились в Сумах - 21 тысяча долларов, в Луцке - 49 800 долларов, в Кропивницком - 29 тысяч долларов, в Херсоне - 15 тысяч долларов.

Отметим, что данных по оккупированным территориям - нет.