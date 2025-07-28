Однокімнатки рвуться вгору: де за пів року ціни злетіли найбільше

Ціни на вторинному ринку продовжують рости. За останні пів року вартість однокімнатних квартир зросла на 1-16% у валюті, залежно від регіону. Найбільше подорожчало житло у Рівному та Одесі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Де найбільше подорожчали квартири

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири у Рівному - на 16% за пів року. Зараз їх в середньому продають за 51 500 доларів.

На 15% зросли ціни в Одесі, там однокімнатні квартири тепер коштують 43 700 доларів. При цьому у місті також зросла вартість дво- і трикімнатних квартир, на 11 та 13%, відповідно.

До трійки лідерів також увійшов Харків, тут однокімнатні квартири подорожчали на 10% і зараз в середньому коштують 22 тисяч доларів. Попри це, місто посідає п'яту позицію в Україні по найнижчих цінах на житло.

Зростання цін на однокімнатні квартири в інших містах:

Київ - вартість піднялась на 8%, зараз середня ціна становить 65 тисяч доларів;

- вартість піднялась на 8%, зараз середня ціна становить 65 тисяч доларів; Житомир - 7%, однокімнатні квартири тепер продають за 46 тисяч доларів;

- 7%, однокімнатні квартири тепер продають за 46 тисяч доларів; Тернопіль - 7%, середня ціна - 39 тисяч доларів;

- 7%, середня ціна - 39 тисяч доларів; Чернігів - 6%, вартість квартир зросла до 33 тисяч доларів;

- 6%, вартість квартир зросла до 33 тисяч доларів; Дніпро - 6%, ціни піднялись до 34 тисячі доларів;

- 6%, ціни піднялись до 34 тисячі доларів; Ужгород - 5%, тепер однокімнатні квартири коштують 63 тисячі доларів;

- 5%, тепер однокімнатні квартири коштують 63 тисячі доларів; Хмельницький - 4%, середня ціна - 35 900 доларів;

- 4%, середня ціна - 35 900 доларів; Івано-Франківськ - 3%, вартість зросла до 38 300 доларів;

- 3%, вартість зросла до 38 300 доларів; Вінниця - 2%, однокімнатні квартири тепер продають за 45 тисяч доларів;

- 2%, однокімнатні квартири тепер продають за 45 тисяч доларів; Черкаси - 1%, однокімнатні квартири в середньому коштують 42 500 гривень;

- 1%, однокімнатні квартири в середньому коштують 42 500 гривень; Львів - 1%, ціни зросли до 64 700 доларів;

- 1%, ціни зросли до 64 700 доларів; Полтава - 1%, середня ціна на квартири - 35 500 доларів.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот)

Де впали ціни

Однокімнатні квартири подешевшали тільки у Миколаєві та Запоріжжі на 2 і 3%, відповідно. Тепер середня ціна на таке житло у Миколаєві - 20 тисяч доларів, у Запоріжжі - 16 500 доларів. Ці міста посідають другу і третю сходинку у рейтингу найдешевших міст України. Лідером залишається Херсон.

Ціни на однокімнатні квартири не змінились у Сумах - 21 тисяча доларів, у Луцьку - 49 800 доларів, у Кропивницькому - 29 тисяч доларів, у Херсоні - 15 тисяч доларів.

Зазначимо, що даних по окупованих територіях - нема.