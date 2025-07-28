ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Однокімнатки рвуться вгору: де за пів року ціни злетіли найбільше

Понеділок 28 липня 2025 11:34
UA EN RU
Однокімнатки рвуться вгору: де за пів року ціни злетіли найбільше Які зараз ціни на однокімнатні квартири (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Ціни на вторинному ринку продовжують рости. За останні пів року вартість однокімнатних квартир зросла на 1-16% у валюті, залежно від регіону. Найбільше подорожчало житло у Рівному та Одесі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Де найбільше подорожчали квартири

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири у Рівному - на 16% за пів року. Зараз їх в середньому продають за 51 500 доларів.

На 15% зросли ціни в Одесі, там однокімнатні квартири тепер коштують 43 700 доларів. При цьому у місті також зросла вартість дво- і трикімнатних квартир, на 11 та 13%, відповідно.

До трійки лідерів також увійшов Харків, тут однокімнатні квартири подорожчали на 10% і зараз в середньому коштують 22 тисяч доларів. Попри це, місто посідає п'яту позицію в Україні по найнижчих цінах на житло.

Зростання цін на однокімнатні квартири в інших містах:

  • Київ - вартість піднялась на 8%, зараз середня ціна становить 65 тисяч доларів;
  • Житомир - 7%, однокімнатні квартири тепер продають за 46 тисяч доларів;
  • Тернопіль - 7%, середня ціна - 39 тисяч доларів;
  • Чернігів - 6%, вартість квартир зросла до 33 тисяч доларів;
  • Дніпро - 6%, ціни піднялись до 34 тисячі доларів;
  • Ужгород - 5%, тепер однокімнатні квартири коштують 63 тисячі доларів;
  • Хмельницький - 4%, середня ціна - 35 900 доларів;
  • Івано-Франківськ - 3%, вартість зросла до 38 300 доларів;
  • Вінниця - 2%, однокімнатні квартири тепер продають за 45 тисяч доларів;
  • Черкаси - 1%, однокімнатні квартири в середньому коштують 42 500 гривень;
  • Львів - 1%, ціни зросли до 64 700 доларів;
  • Полтава - 1%, середня ціна на квартири - 35 500 доларів.

Однокімнатки рвуться вгору: де за пів року ціни злетіли найбільшеЦіни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот)

Де впали ціни

Однокімнатні квартири подешевшали тільки у Миколаєві та Запоріжжі на 2 і 3%, відповідно. Тепер середня ціна на таке житло у Миколаєві - 20 тисяч доларів, у Запоріжжі - 16 500 доларів. Ці міста посідають другу і третю сходинку у рейтингу найдешевших міст України. Лідером залишається Херсон.

Ціни на однокімнатні квартири не змінились у Сумах - 21 тисяча доларів, у Луцьку - 49 800 доларів, у Кропивницькому - 29 тисяч доларів, у Херсоні - 15 тисяч доларів.

Зазначимо, що даних по окупованих територіях - нема.

Раніше ми детально розповідали, що відбувалося на ринку нерухомості протягом першого півріччя 2025-го та чого варто очікувати до кінця року.

Читайте також про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Квартири Ціни в Україні
Новини
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку