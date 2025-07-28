Однокімнатки рвуться вгору: де за пів року ціни злетіли найбільше
Ціни на вторинному ринку продовжують рости. За останні пів року вартість однокімнатних квартир зросла на 1-16% у валюті, залежно від регіону. Найбільше подорожчало житло у Рівному та Одесі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Де найбільше подорожчали квартири
Найбільше подорожчали однокімнатні квартири у Рівному - на 16% за пів року. Зараз їх в середньому продають за 51 500 доларів.
На 15% зросли ціни в Одесі, там однокімнатні квартири тепер коштують 43 700 доларів. При цьому у місті також зросла вартість дво- і трикімнатних квартир, на 11 та 13%, відповідно.
До трійки лідерів також увійшов Харків, тут однокімнатні квартири подорожчали на 10% і зараз в середньому коштують 22 тисяч доларів. Попри це, місто посідає п'яту позицію в Україні по найнижчих цінах на житло.
Зростання цін на однокімнатні квартири в інших містах:
- Київ - вартість піднялась на 8%, зараз середня ціна становить 65 тисяч доларів;
- Житомир - 7%, однокімнатні квартири тепер продають за 46 тисяч доларів;
- Тернопіль - 7%, середня ціна - 39 тисяч доларів;
- Чернігів - 6%, вартість квартир зросла до 33 тисяч доларів;
- Дніпро - 6%, ціни піднялись до 34 тисячі доларів;
- Ужгород - 5%, тепер однокімнатні квартири коштують 63 тисячі доларів;
- Хмельницький - 4%, середня ціна - 35 900 доларів;
- Івано-Франківськ - 3%, вартість зросла до 38 300 доларів;
- Вінниця - 2%, однокімнатні квартири тепер продають за 45 тисяч доларів;
- Черкаси - 1%, однокімнатні квартири в середньому коштують 42 500 гривень;
- Львів - 1%, ціни зросли до 64 700 доларів;
- Полтава - 1%, середня ціна на квартири - 35 500 доларів.
Ціни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот)
Де впали ціни
Однокімнатні квартири подешевшали тільки у Миколаєві та Запоріжжі на 2 і 3%, відповідно. Тепер середня ціна на таке житло у Миколаєві - 20 тисяч доларів, у Запоріжжі - 16 500 доларів. Ці міста посідають другу і третю сходинку у рейтингу найдешевших міст України. Лідером залишається Херсон.
Ціни на однокімнатні квартири не змінились у Сумах - 21 тисяча доларів, у Луцьку - 49 800 доларів, у Кропивницькому - 29 тисяч доларів, у Херсоні - 15 тисяч доларів.
Зазначимо, що даних по окупованих територіях - нема.
Раніше ми детально розповідали, що відбувалося на ринку нерухомості протягом першого півріччя 2025-го та чого варто очікувати до кінця року.
Читайте також про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.