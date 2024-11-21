Одного из крупнейших нелегальных производителей сигарет лишили лицензии

По материалам, предоставленным Бюро экономической безопасности (БЭБ) Одесский суд лишило лицензии компанию ООО "Украинское табачное производство" в пгт Гоща Ровенской области, которая является одним из крупнейших производителей нелегальных сигарет в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ и издание "Экономическая правда".

По данным судебного решения, в 2023-2024 годах ООО "Украинское табачное производство" под прикрытием легального производства табачных изделий организовало незаконное изготовление сигарет. Продукцию как своих марок, так и подделки известных брендов продавали на внутреннем рынке Украины с использованием фальшивых акцизных марок, а также контрабандой экспортировали в ЕС.

Согласно последнему исследованию Kantar Украина за июль 2024 года ООО "Украинское табачное производство" охватывает 16% нелегального рынка, уступая только "Маршалл Файнест Тобакко" (17%) и Винниковской табачной фабрике (52%).

Напомним, что начиная с 15 мая 2024 года Бюро экономической безопасности и другие правоохранительные органы одновременно провели 24 обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции.

Такие действия получили поддержку бизнес-ассоциаций и послов G7, призывающих Украину продолжить борьбу с нелегальным рынком для увеличения бюджетных поступлений.

По данным исследовательской компании Kantar Украина, с конца 2023 года доля теневого рынка табака снизилась с 25,7 до 14,6% в июле 2024 года.