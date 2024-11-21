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Одного з найбільших нелегальних виробників сигарет позбавили ліцензії

Четвер 21 листопада 2024 16:05
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Одного з найбільших нелегальних виробників сигарет позбавили ліцензії Фото: одного з найбільших нелегальних виробників сигарет позбавили ліцензії (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За матеріалами наданими Бюро економічної безпеки (БЕБ) Одеський суд позбавило ліцензії компанію ТОВ "Українське тютюнове виробництво" у смт Гоща Рівненської області, яка є одним з найбільших виробників нелегальних сигарет в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ та видання "Економічна правда".

За даними судового рішення, у 2023-2024 роках ТОВ "Українське тютюнове виробництво", під прикриттям легального виробництва тютюнових виробів організувала незаконне виготовлення сигарет. Продукцію як власних марок, так і підробки відомих брендів продавали на внутрішньому ринку України з використанням фальшивих акцизних марок, а також контрабандою експортували до ЄС.

Згідно з останнім дослідженням Kantar Україна за липень 2024 року, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" охоплює 16% нелегального ринку, поступаючись лише "Маршалл Файнест Тобакко" (17%) та Винниківській тютюновій фабриці (52%).

Нагадаємо, що починаючи з 15 травня 2024 року Бюро економічної безпеки та інші правоохоронні органи одночасно провели 24 обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції.

Такі дії отримали підтримку бізнес-асоціацій та послів G7, які у своєму зверненні закликали Україну продовжити боротьбу з нелегальним ринком для збільшення бюджетних надходжень.

За даними дослідницької компанії Kantar Україна, з кінця 2023 року частка тіньового ринку тютюну знизилась з 25,7% до 14,6% в липні 2024 року.

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