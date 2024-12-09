По одной и две очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 10 декабря
В Украине завтра, 10 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в одну и две очереди в течение дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 10 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
- 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
- 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать с 07:00 до 22:00.
Как напомнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 28 ноября..
Отключение света в Украине
В последнее время Россия снова наносила значительные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Как рассказали в "Укрэнерго", сейчас готовится несколько вариантов отключений света которые могут быть во время морозов в Украине. Худший сценарий предусматривает, что свет будут отключать до 8 часов в сутки.
Также в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут разделить на несколько зон.
Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.
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