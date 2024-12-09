По одній та дві черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 10 грудня
В Україні завтра, 10 грудня, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг протягом дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 10 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
07:00 - 08:00 - одна черга відключень;
08:00 - 19:00 - дві черги відключень;
19:00 - 22:00 - одна черга відключень.
Застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу будуть діяти з 07:00 до 22:00.
Як нагадали в "Укренерго", причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 28 листопада.
Відключення світла в Україні
Останнім часом Росія знову завдавала значних ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Як розповіли в "Укренерго", наразі готується декілька варіантів відключень світла які можуть бути під час морозів в Україні. Найгірший сценарій передбачає, що світло відключатимуть до 8 годин на добу.
Також у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. З 2025 року всі області можуть поділити на декілька зон.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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