По одной и две очереди: как будут выключать свет 30 ноября

Завтра, 30 ноября, время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будет следующим:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00

Напомним, что причина такого усиления ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Ситуация со светом в Украине

Утром четверга, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В результате атаки было зафиксировано повреждение в 14 областях Украины.

Из-за этого в Украине были введены экстренные отключения света – из-за повреждений энергетики были вынуждены усилить ограничения.