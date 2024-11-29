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По одной и две очереди: как будут выключать свет 30 ноября

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 30 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрэнерго" обновила графики отключения электроэнергии на субботу, 30 ноября. Свет будут выключать в одной и двух очередях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 30 ноября, время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будет следующим:

  • 08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
  • 14:00 – 20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00

Напомним, что причина такого усиления ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Ситуация со светом в Украине

Утром четверга, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В результате атаки было зафиксировано повреждение в 14 областях Украины.

Из-за этого в Украине были введены экстренные отключения света – из-за повреждений энергетики были вынуждены усилить ограничения.

Известно, что на утро 29 ноябрябез света оставались Херсон и большая часть Николаевской области.

Как долго могут длиться жесткие графики отключения света – узнайте в материале РБК-Украина.

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