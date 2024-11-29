По одной и две очереди: как будут выключать свет 30 ноября

Компания "Укрэнерго" обновила графики отключения электроэнергии на субботу, 30 ноября. Свет будут выключать в одной и двух очередях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 30 ноября, время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будет следующим:
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00
Напомним, что причина такого усиления ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Утром четверга, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В результате атаки было зафиксировано повреждение в 14 областях Украины.
Из-за этого в Украине были введены экстренные отключения света – из-за повреждений энергетики были вынуждены усилить ограничения.
Известно, что на утро 29 ноябрябез света оставались Херсон и большая часть Николаевской области.
Как долго могут длиться жесткие графики отключения света – узнайте в материале РБК-Украина.
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