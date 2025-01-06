Епифаний проводит службу в день праздника Богоявления: где смотреть
В Киеве проходит Божественная литургия по случаю праздника Богоявления и Крещения Господня.
РБК-Украина рассказывает, где ее смотреть.
Что известно о Божественной литургии и где ее смотреть
Божественная литургия по случаю праздника Богоявления проходит в столице Украины - в Михайловском Златоверхом соборе.
Богослужение возглавляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.
Следить за Божественной литургией и приобщиться к общей молитве можно онлайн - благодаря соответствующей видеотрансляции пресс-службы ПЦУ в Facebook.
"Сегодня мы чтим евангельское событие, когда после трех десятилетий тайной жизни в Назарете Господь Иисус Христос являет Себя миру и начинает открытое служение и проповедь Евангелия", - напомнил Епифаний в своем Facebook.
По его словам, именно поэтому в текстах песнопений и молитв по случаю Богоявления мы так часто "слышим о явлении света среди тьмы и о других подобных образах".
"Сердечно поздравляю вас и всех верующих с праздником Богоявления, с Крещением Господним, с Иорданом", - подытожил митрополит.
Публикация митрополита Епифания (скриншот: facebook.com/epifaniy)
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи.
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