В одной из областей Украины запретили нырять в прорубь на Крещение: в чем причина

В Запорожской области ныряние в прорубь во время праздника Крещения Господня находится под запретом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Почему крещенские купания в Запорожской области запрещены

В Запорожской ОГА гражданам напомнили, что ныряние в прорубь на праздник Крещения Господня:

не имеет ничего общего с верой

продолжает находиться под запретом - на время военного положения

Уточняется, что проведение купаний во время этого религиозного праздника было запрещено:

в соответствии со статьей 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения"

в соответствии с решениями Совета обороны Запорожской области №167 (от 13.10.2023 г.) и №186 (от 23.05.2024 г.)

"Спасатели и правоохранители советуют жителям области воздержаться от традиционных купаний на Крещение ради сохранения своей жизни и здоровья", - добавили в ОГА.

Отмечается, что, по словам священнослужителей, важнейшим для верующих в этот день является:

литургия

возможность исповедоваться

возможность причаститься

"Традиция нырять в прорубь на Крещение не имеет ничего общего с духовным очищением. Вода не способна смыть грехи, поскольку избавиться от них можно только с помощью покаяния и молитвы", - подытожили в областной госадминистрации.

Публикация Запорожской ОГА (скриншот: facebook.com/zoda.gov.ua)