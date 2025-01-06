В одной из областей Украины запретили нырять в прорубь на Крещение: в чем причина
В Запорожской области ныряние в прорубь во время праздника Крещения Господня находится под запретом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной (военной) администрации в Facebook.
Почему крещенские купания в Запорожской области запрещены
В Запорожской ОГА гражданам напомнили, что ныряние в прорубь на праздник Крещения Господня:
- не имеет ничего общего с верой
- продолжает находиться под запретом - на время военного положения
Уточняется, что проведение купаний во время этого религиозного праздника было запрещено:
- в соответствии со статьей 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения"
- в соответствии с решениями Совета обороны Запорожской области №167 (от 13.10.2023 г.) и №186 (от 23.05.2024 г.)
"Спасатели и правоохранители советуют жителям области воздержаться от традиционных купаний на Крещение ради сохранения своей жизни и здоровья", - добавили в ОГА.
Отмечается, что, по словам священнослужителей, важнейшим для верующих в этот день является:
- литургия
- возможность исповедоваться
- возможность причаститься
"Традиция нырять в прорубь на Крещение не имеет ничего общего с духовным очищением. Вода не способна смыть грехи, поскольку избавиться от них можно только с помощью покаяния и молитвы", - подытожили в областной госадминистрации.
Публикация Запорожской ОГА (скриншот: facebook.com/zoda.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи (с точки зрения Церкви).
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