Отключения света в Украине: где искать актуальные графики для вашей области

Отключения света в Украине могут вводить как из-за повышенной нагрузки на энергосистему в жаркие дни, так и в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

О том, где узнать актуальные графики отключений электроэнергии - читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Процесс определения ограничений : "Укрэнерго" командует об отключении и определяет объемы ограничений по областям.

: "Укрэнерго" командует об отключении и определяет объемы ограничений по областям. Графики ДТЭК и YASNO : энергетические компании обслуживают потребителей в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Актуальная информация публикуется на их сайтах.

: энергетические компании обслуживают потребителей в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Актуальная информация публикуется на их сайтах. Региональные облэнерго: актуальную информацию о графиках отключений и изменений в них облэнерго публикуют в своих соцсетях и на сайтах.

Ограничения определяет "Укрэнерго"

Следует понимать, как устроен процесс применения ограничений энергопотребления. НЭК "Укрэнерго" дает команду на отключения и определяет, когда именно и в каком объеме нужно разгрузить энергосеть страны.

Энергетические компании и местные облэнерго распределяют эти ограничения на локальном уровне. Именно они составляют очереди и определяют, в каких именно домах, населенных пунктах и в какое время исчезнет свет.

Графики ДТЭК и YASNO

Для жителей столицы и нескольких крупных регионов информация об отключениях доступна на ресурсах компаний ДТЭК и YASNO. Точное время ограничений можно узнать на сайтах операторов:

Компания YASNO предоставляет информацию об отключении света для жителей столицы и нескольких крупных регионов Украины на официальном сайте.

Региональные облэнерго

Жители других областей Украины могут проверить свои адреса и актуальное расписание отключений на официальных порталах операторов систем распределения (облэнерго - ред.):