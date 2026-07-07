Отключения света в Украине: где искать актуальные графики для вашей области
Отключения света в Украине могут вводить как из-за повышенной нагрузки на энергосистему в жаркие дни, так и в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.
О том, где узнать актуальные графики отключений электроэнергии - читайте в материале РБК-Украина.
Главное
- Процесс определения ограничений: "Укрэнерго" командует об отключении и определяет объемы ограничений по областям.
- Графики ДТЭК и YASNO: энергетические компании обслуживают потребителей в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Актуальная информация публикуется на их сайтах.
- Региональные облэнерго: актуальную информацию о графиках отключений и изменений в них облэнерго публикуют в своих соцсетях и на сайтах.
Ограничения определяет "Укрэнерго"
Следует понимать, как устроен процесс применения ограничений энергопотребления. НЭК "Укрэнерго" дает команду на отключения и определяет, когда именно и в каком объеме нужно разгрузить энергосеть страны.
Энергетические компании и местные облэнерго распределяют эти ограничения на локальном уровне. Именно они составляют очереди и определяют, в каких именно домах, населенных пунктах и в какое время исчезнет свет.
Графики ДТЭК и YASNO
Для жителей столицы и нескольких крупных регионов информация об отключениях доступна на ресурсах компаний ДТЭК и YASNO. Точное время ограничений можно узнать на сайтах операторов:
- Киев - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети"
- Киевская область - ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети"
- Днепропетровская область - АО "ДТЭК Днепровские электросети"
- Одесская область - АО "ДТЭК Одесские электросети"
- Донецкая область - АО "ДТЭК Донецкие электросети"
Компания YASNO предоставляет информацию об отключении света для жителей столицы и нескольких крупных регионов Украины на официальном сайте.
Региональные облэнерго
Жители других областей Украины могут проверить свои адреса и актуальное расписание отключений на официальных порталах операторов систем распределения (облэнерго - ред.):
- Винницкая область - АО "Винницаоблэнерго"
- Волынская область - ЧАО "Волынеблэнерго"
- Житомирская область - АО "Житомироблэнерго"
- Закарпатская область - ЧАО "Закарпатьеобленергo"
- Запорожская область - ПАО "Запорожьеоблэнерго"
- Ивано-Франковская область - АО "Прикарпатьеоблэнерго"
- Кировоградская область - ЧАО "Кировоградоблэнерго"
- Львовская область - ЧАО "Львовоблэнерго"
- Николаевская область - АО "Николаевоблэнерго"
- Полтавская область - АО "Полтаваоблэнерго"
- Ровенская область - ЧАО "Ровнооблэнерго"
- Сумская область - АО "Сумыоблэнерго"
- Тернопольская область - АО "Тернопольоблэнерго"
- Харьковская область - АО "Харьковоблэнерго"
- Херсонская область - АО "Херсоноблэнерго"
- Хмельницкая область - АО "Хмельницкоблэнерго"
- Черкасская область - ПАО "Черкассыоблэнерго"
- Черновицкая область - АО "Черновцыоблэнерго"
- Черниговская область - АО "Черниговоблэнерго"
Несмотря на отмену графиков отключений в "Укрэнерго" призывают всех украинцев перенести пользование мощными приборами на период с 10:00 до 16:00. В это время промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.