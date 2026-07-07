ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключения света в Украине: где искать актуальные графики для вашей области

19:00 07.07.2026 Вт
2 мин
Объемы применения ограничений по областям определяет "Укрэнерго"
aimg Валерий Ульяненко
Отключения света в Украине: где искать актуальные графики для вашей области Фото: графики по регионам определяют облэнерго (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Отключения света в Украине могут вводить как из-за повышенной нагрузки на энергосистему в жаркие дни, так и в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

О том, где узнать актуальные графики отключений электроэнергии - читайте в материале РБК-Украина.

Главное

  • Процесс определения ограничений: "Укрэнерго" командует об отключении и определяет объемы ограничений по областям.
  • Графики ДТЭК и YASNO: энергетические компании обслуживают потребителей в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Актуальная информация публикуется на их сайтах.
  • Региональные облэнерго: актуальную информацию о графиках отключений и изменений в них облэнерго публикуют в своих соцсетях и на сайтах.

Ограничения определяет "Укрэнерго"

Следует понимать, как устроен процесс применения ограничений энергопотребления. НЭК "Укрэнерго" дает команду на отключения и определяет, когда именно и в каком объеме нужно разгрузить энергосеть страны.

Энергетические компании и местные облэнерго распределяют эти ограничения на локальном уровне. Именно они составляют очереди и определяют, в каких именно домах, населенных пунктах и в какое время исчезнет свет.

Графики ДТЭК и YASNO

Для жителей столицы и нескольких крупных регионов информация об отключениях доступна на ресурсах компаний ДТЭК и YASNO. Точное время ограничений можно узнать на сайтах операторов:

Компания YASNO предоставляет информацию об отключении света для жителей столицы и нескольких крупных регионов Украины на официальном сайте.

Региональные облэнерго

Жители других областей Украины могут проверить свои адреса и актуальное расписание отключений на официальных порталах операторов систем распределения (облэнерго - ред.):

Несмотря на отмену графиков отключений в "Укрэнерго" призывают всех украинцев перенести пользование мощными приборами на период с 10:00 до 16:00. В это время промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Укрэнерго Графики отключения света YASNO Электроэнергия
Новости
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни