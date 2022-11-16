Одним из топ-приоритетов НАТО остается передача Украине систем ПВО, - Столтенберг

"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что ракета, которая вчера, 15 ноября, упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время атак россиян.

"Но позвольте мне прояснить: это не вина Украины - незаконная война против Украины. Союзники ясно дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону", - подчеркнул генсек НАТО.