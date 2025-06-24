Одна привычка, которая поможет вам жить дольше: и это не спорт

Что известно о "голубых зонах"

Голубые зоны - это места на планете, где люди, как сообщается, "в 10 раз чаще доживают до 100 лет" по сравнению с жителями США. В признанные Голубые зоны входят Лома Линда в Калифорнии, Икария в Греции, Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Никоя в Коста-Рике, а недавно к ним присоединился и Сингапур.

Ранее Дэн отмечал важность регулярной физической активности, увеличение потребления растительной пищи и даже посвящение большего времени садоводству как ключевых факторов долгой жизни. Однако он признает сложность последовательного соблюдения таких практик.

Именно поэтому он теперь поддерживает другую стратегию, которая может значительно улучшить шансы на здоровое старение. Надо просто окружить себя людьми, которые придерживаются здорового образа жизни.

"Один из самых больших мифов заключается в том, что мы можем сесть на диету, чтобы питаться здоровее для долголетия, и это не удается всем", - сказал эксперт.

"Но что мы точно знаем, работает, так это окружение себя несколькими людьми, которые, как мы знаем, питаются здорово. Мы знаем, что привычки, связанные со здоровьем, заразны. Другими словами, если вы пьете, употребляете наркотики, сидите, едите сосиски и пьете газировку, и я провожу с вами время, то я гораздо чаще перенимаю эти привычки" - добавляет он.

Дэн далеко не единственный, кто придерживается такой точки зрения.

Ваша компания влияет на ваши привычки

Многие научные доказательства подтверждают идею, что компания, в которой мы находимся, сильно влияет на наши действия. Это подтвердило, например, известное исследование Гарвардского университета, проведенное в 2007 году.

Это исследование изучило "плотно взаимосвязанную социальную сеть", состоящую из 12 067 человек, и обнаружило, что наличие друга с ожирением может увеличить ваши собственные шансы на ожирение на 57%.

Если один из супругов в браке в течение определенного периода времени набирал избыточный вес, это на 37% увеличивало вероятность того, что другой человек сделает то же самое.

Это имеет решающее значение, поскольку ожирение значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, одной из ведущих причин смерти в мире. Влияние сверстников также влияет на факторы, помимо диеты. Исследование 2013 года показало, что уровень физической активности друга может значительно влиять на общую физическую подготовку другого человека.