Популярное место для бега летом может стоить вам здоровья

Летом многие бегают по песку, считая это хорошей и полезной физической нагрузкой. Но это совсем вам не на пользу.

Почему бег по песку - не лучшее решение, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Почему песок не лучший союзник для бегуна?

Несмотря на то, что песок создает дополнительное сопротивление, которое может укрепить мышцы, его неровная и нестабильная поверхность делает его коварным покрытием для бега. Особенно это касается бега босиком:

Риск травм

Неровная поверхность песка значительно повышает риск растяжений, вывихов и растяжений мышц и связок, особенно голеностопов. Отсутствие амортизации от обуви увеличивает ударную нагрузку на суставы.

Перегрузка мышц и сухожилий

Без умеренности, такие тренировки могут привести к перегрузке мышц и сухожилий. Особенно уязвимым является ахиллово сухожилие, что может привести к развитию подошвенного фасциита (воспаление подошвенной фасции).

Удар по суставам

Даже в обуви, бег по сыпучему песку увеличивает нагрузку на суставы, в первую очередь на голеностопы, колени и спину.

Советы для безопасного бега по пляжу:

Если вы все же решили добавить бег по песку к своим летним тренировкам, следуйте этим рекомендациям, чтобы минимизировать риски:

Всегда используйте подходящую обувь

Это главная рекомендация. Бегать босиком желательно только во время коротких, взрывных упражнений, таких как спринты, упражнения на технику бега или прыжки. Не выполняйте длинные серии (более 1000 метров) без обуви.

Выбирайте мокрый, утрамбованный песок

Старайтесь бегать по влажной, уплотненной части пляжа, ближе к воде. Этот тип песка значительно стабильнее и менее травматичен, чем рыхлый сухой песок.

Начинайте постепенно

Если вы не привыкли бегать по песку, начинайте с коротких пробежек. Постепенно адаптируйте свое тело к этому типу поверхности, увеличивая дистанцию и интенсивность.

Тщательная разминка

Перед началом тренировки на песке тщательно разогрейте мышцы, сухожилия и суставы. Подготовьте их к дополнительной нагрузке, которую они получат.

Когда бег по песку может быть полезным?

Несмотря на потенциальные риски, бег по песку может иметь свои преимущества, если делать это осторожно:

Если вы не бегаете слишком длинные дистанции и делаете это в обуви (или короткие серии без нее), это может помочь вам улучшить вашу беговую производительность, добавляя сложности к тренировкам. Бег на свежем воздухе у моря может быть отличным способом снять стресс и насладиться природой.