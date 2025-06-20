Вот сколько времени надо быть на природе для укрепления здоровья и уменьшения стресса

Ученые назвали количество времени, которое человек должен проводить на природе, чтобы уменьшить стресс и улучшить общее состояние здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MensHealth .

Сколько времени нужно находиться на природе?

Правило "20-5-3" определяет количество времени, которое человек должен проводить на природе, чтобы уменьшить стресс и улучшить общее состояние здоровья.

20 минут

Исследователи предлагают проводить 20 минут на природе, например, в соседнем парке, трижды в неделю, чтобы улучшить когнитивные функции и снизить уровень гормонов стресса.

"20-минутная прогулка по городскому ботаническому саду, может улучшить когнитивные функции и память, а также улучшить самочувствие. Но люди, которые пользовались мобильным телефоном во время прогулки, не почувствовали ни одного из этих преимуществ", - сообщает исследование.

5 часов

Проведение по крайней мере пяти часов в месяц в полудикой природе, например, в лесном государственном парке, может привести к повышению счастья и снижению стресса.

Опрос, проведенный в Финляндии в 2005 году, показал, что городские жители чувствовали себя лучше, имея по крайней мере пять часов пребывания на природе в месяц, причем преимущества росли при большем воздействии. Они также были более склонны быть счастливыми и меньше стресса в своей повседневной жизни.

После этого правительство Финляндии профинансировало еще одно исследование в 2014 году, в котором ученые разместили людей в центре города, городском парке и лесистом государственном парке.

Те, кто гулял в лесистых парках, чувствовали себя еще более расслабленными и восстановленными, чем те, кто просто гулял в скверах.

Три дня

Это вершина пирамиды. Три - это количество дней, которое вы должны проводить каждый год вне сети на природе, в кемпинге или арендуя домик (с друзьями или самостоятельно). Три дня в год без связи с цивилизацией, в естественной среде помогут перезагрузить мышление, повысить креативность и уменьшить выгорание.

Исследование показало, что три дня на дикой природе повышают креативность и способность решать проблемы. Кстати, у ветеранов войны после нахождения в дикой природе уменьшался уровень ПТСР.