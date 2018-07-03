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Одна з туристичних компаній України пообіцяла повернути гроші за зірвані тури

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 14:35
Ілюстративне фото (facebook.com vadymholub)
Ілюстративне фото (facebook.com vadymholub)

Oasis Travel Ukraine обіцяє повернути гроші українцям

Українська туристична компанія Oasis Travel Ukraine пообіцяла виконати польотну програму поточного сезону і повернути туристам гроші за тури, які не відбулися. Про це компанія повідомила в Facebook.

"Завершився перший етап виходу з кризової ситуації. Другим етапом стане реалізація польотної програми в цьому сезоні та повернення коштів за тури, які не відбулися", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням компанії, всі п'ять запланованих рейсів для повернення туристів вилетіли з Тунісу в Україну. Для усунення проблеми і організації зворотних вильотів було залучено близько 20 автобусів, на п'ять додаткових ночей продовжено проживання туристам в готелях Тунісу.

 

Шановні партнери та колеги! Повідомляємо про те, що всі 5 запланованих рейсів для повернення туристів вилетіли з Тунісу...

Опубліковано OASIS Travel Ukraine Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, 2 липня 2018 року в 13:20 за київським часом перший з 5 запланованих літаків з українськими туристами вилетів з Тунісу. Українським туристам, які з 27 червня 2018 року не можуть вилетіти з Тунісу, компенсують витрати на додаткове проживання.

Як раніше повідомлялося в матеріалі РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок", туристичний ринок України переживає серйозну кризу в останні кілька днів, а його перші ознаки стали проявлятися ще два місяці тому. Пік кризи припав на 27 червня, тоді авіакомпанія Bravo скасувала виконання п'яти рейсів з Тунісу в Україні. Через такі дії українські туристи "застрягли" в Тунісі майже на тиждень. Пізніше стала відома причина таких дій: туроператор "Оазис" заборгував перевізнику понад один мільйон доларів.

МЗС закликає постраждалих від затримок авіарейсів подавати позови на туроператорів Українським туристам у Тунісі компенсують витрати на додаткове проживання, - посольство
Теги публікації: Тунис, туроператор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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