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Интервью

Украинским туристам в Тунисе компенсируют расходы на дополнительное проживание, - посольство

НовостиОбщество    02.07.2018 - 16:59
Иллюстративное фото (facebook.com vadymholub)
Иллюстративное фото (facebook.com vadymholub)

Сегодня в 17:00 в аэропорт "Жуляны" прибудет первый из 5 самолетов с украинскими туристами

Украинским туристам, которые с 27 июня 2018 года, не могут вылететь из Туниса компенсируют расходы на дополнительное проживание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Тунисе в Facebook.

"Туроператор "Оазис" заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживание в отелях (Туниса, - ред.) за собственный счет, в случае обращения к компании и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время все украинские туристы размещены в отелях Туниса.

Сегодня, 2 июля 2018 года, в 13:20 по киевскому времени первый из 5 запланированных самолет со 172 украинскими туристами вылетел из Туниса. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Жуляны в 17.00.

"Всего 2-3 июля планируется осуществить 5 рейсов", - говорится в сообщении.

 

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Опубликовано Ambassade d'Ukraine en Tunisie/سفارة أوكرانيا في تونس Понеділок, 2 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из Туниса спустя несколько дней вылетел самолет с туристами.

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Теги публикации: Тунис, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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