Украинским туристам в Тунисе компенсируют расходы на дополнительное проживание, - посольство

Сегодня в 17:00 в аэропорт "Жуляны" прибудет первый из 5 самолетов с украинскими туристами
Украинским туристам, которые с 27 июня 2018 года, не могут вылететь из Туниса компенсируют расходы на дополнительное проживание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Тунисе в Facebook.
"Туроператор "Оазис" заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживание в отелях (Туниса, - ред.) за собственный счет, в случае обращения к компании и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время все украинские туристы размещены в отелях Туниса.
Сегодня, 2 июля 2018 года, в 13:20 по киевскому времени первый из 5 запланированных самолет со 172 украинскими туристами вылетел из Туниса. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Жуляны в 17.00.
"Всего 2-3 июля планируется осуществить 5 рейсов", - говорится в сообщении.
Уважаемые соотечественники! Продолжается отправка на Родину украинских граждан, которые находятся в Тунисе по туристической...Опубликовано Ambassade d'Ukraine en Tunisie/سفارة أوكرانيا في تونس Понеділок, 2 июля 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из Туниса спустя несколько дней вылетел самолет с туристами.