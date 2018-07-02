Украинским туристам в Тунисе компенсируют расходы на дополнительное проживание, - посольство

Сегодня в 17:00 в аэропорт "Жуляны" прибудет первый из 5 самолетов с украинскими туристами

Украинским туристам, которые с 27 июня 2018 года, не могут вылететь из Туниса компенсируют расходы на дополнительное проживание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Тунисе в Facebook.

"Туроператор "Оазис" заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживание в отелях (Туниса, - ред.) за собственный счет, в случае обращения к компании и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время все украинские туристы размещены в отелях Туниса.

Сегодня, 2 июля 2018 года, в 13:20 по киевскому времени первый из 5 запланированных самолет со 172 украинскими туристами вылетел из Туниса. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Жуляны в 17.00.

"Всего 2-3 июля планируется осуществить 5 рейсов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из Туниса спустя несколько дней вылетел самолет с туристами.