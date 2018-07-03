Одна из туристических компаний Украины пообещала вернуть деньги за сорванные туры

Oasis Travel Ukraine обещает вернуть деньги украинцам

Украинская туристическая компания Oasis Travel Ukraine пообещала выполнить полетную программу текущего сезона и вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись. Об этом компания сообщила в Facebook.

"Завершился первый этап выхода из кризисной ситуации. Вторым этапом станет реализация полетной программы в этом сезоне и возврат средств за туры, которые не состоялись", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению компании, все пять запланированных рейсов для возвращения туристов вылетели из Туниса в Украину. Для устранения возникшей проблемы и организации обратных вылетов было привлечено около 20 автобусов, на пять дополнительных ночей продлено проживания туристам в отелях Туниса.

Уважаемые партнеры и коллеги! Сообщаем о том, что все 5 запланированных рейсов для возврата туристов вылетели из Туниса... Опубліковано OASIS Travel Ukraine Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, 2 июля 2018 года в 13:20 по киевскому времени первый из 5 запланированных самолетов с украинскими туристами вылетел из Туниса. Украинским туристам, которые с 27 июня 2018 года не могут вылететь из Туниса, компенсируют расходы на дополнительное проживание.

Как ранее сообщалось в материале РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых", туристический рынок Украины переживает серьезный кризис в последние несколько дней, а его первые признаки стали проявлятся еще два месяца назад. Пик кризиса пришелся на 27 июня, тогда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти рейсов из Туниса в Украину. Из-за таких действий украинские туристы "застряли" в Тунисе почти на неделю. Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" должен перевозчику более одного миллиона долларов.