Одна из ракет россиян взорвалась возле посольства Румынии, - глава МИД

Во время ракетного удара по Киеву в понедельник, 10 октября, одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Румынии Богдана Ауреску в Twitter.

"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей. Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар - всего в 850 метрах от его штаба", - написал министр.