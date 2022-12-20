"Одна постоянная битва". Боец рассказал о ситуации под Бахмутом

Ситуация в Бахмуте очень тяжелая, но без изменений. В городе постоянно идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бойца ТРО, военного медика Егора Фирсова телеканалу " Київ ".

"Что касается ситуации в Бахмуте, я хорошо знаю эту ситуацию. Там тяжело, там нет утра, военные бодрствуют. Там одно постоянное сражение. Ситуация там без изменений, но эти два слова "без изменений" кажутся большой ценой, - рассказал он.

По его словам, ребята не собираются сдавать город.

"Мы уверены, что он будет под контролем Украины, но это очень тяжело", - констатировал Фирсов.