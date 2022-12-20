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"Одна постійна битва". Боєць розповів про ситуацію під Бахмутом

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Бахмут, Вівторок 20 грудня 2022 08:56
"Одна постійна битва". Боєць розповів про ситуацію під Бахмутом Фото: яка ситуація у Бахмуті зараз (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація в Бахмуті дуже важка, але без змін. В місті постійно точаться бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар бійця ТРО, військового медика Єгора Фірсова телеканалу "Київ".

"Що стосується ситуації у Бахмуті, я добре знаю цю ситуацію. Там тяжко, там немає ранку, військові не сплять. Там одна постійна битва. Ситуація там без змін, але ці два слова "без змін" даються великою ціною, - розповів він.

За його словами, хлопці не збираються здавати місто.

"Ми впевнені, що воно буде під контролем України, але це дуже тяжко", - констатував Фірсов.

Як повідомлялося, у вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію із двох кварталів Бахмута.

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Бахмут
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