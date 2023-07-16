Одна из самых распространенных схем. Украинцам объяснили, как выявить интернет-мошенников

Украинцев предупредили об еще одной мошеннической схеме онлайн-аферистов. Злоумышленники могут выманивать деньги через мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Одна из самых распространенных схем, используемых мошенниками в интернете - "друг просит взаймы в мессенджере". Если вы получите подобное сообщение, не торопитесь.

Полиция советует:

позвонить другу по номеру, который вы точно знаете, а не по указанному на странице в соцсетях. Если мошенник сломал страницу, то мог изменить номер телефона в профиле;

нужно спросить друга о том, что можете знать только вы - такой вопрос сразу разоблачит мошенника;

спросите общих друзей, не получали ли они подобные сообщения.

Онлайн-мошенники как правило делают рассылку всем подписчикам страницы, которую сломали.

Также, чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, полиция призывает защищать свои аккаунты:

создавайте надежные, сложные пароли и не используйте один пароль для нескольких ресурсов;

включайте двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность. Тогда для входа в аккаунт кроме логина и пароля, нужно будет ввести код-подтверждение, приходящий на телефон или электронную почту;

не переходите по сомнительным гиперссылкам, даже если их прислал друг, там могут скрываться вирусы или фишинговые сайты.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

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