Одна из самых распространенных схем. Украинцам объяснили, как выявить интернет-мошенников
Украинцев предупредили об еще одной мошеннической схеме онлайн-аферистов. Злоумышленники могут выманивать деньги через мессенджеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.
Одна из самых распространенных схем, используемых мошенниками в интернете - "друг просит взаймы в мессенджере". Если вы получите подобное сообщение, не торопитесь.
Полиция советует:
- позвонить другу по номеру, который вы точно знаете, а не по указанному на странице в соцсетях. Если мошенник сломал страницу, то мог изменить номер телефона в профиле;
- нужно спросить друга о том, что можете знать только вы - такой вопрос сразу разоблачит мошенника;
- спросите общих друзей, не получали ли они подобные сообщения.
Онлайн-мошенники как правило делают рассылку всем подписчикам страницы, которую сломали.
Также, чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, полиция призывает защищать свои аккаунты:
- создавайте надежные, сложные пароли и не используйте один пароль для нескольких ресурсов;
- включайте двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность. Тогда для входа в аккаунт кроме логина и пароля, нужно будет ввести код-подтверждение, приходящий на телефон или электронную почту;
- не переходите по сомнительным гиперссылкам, даже если их прислал друг, там могут скрываться вирусы или фишинговые сайты.
Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.
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