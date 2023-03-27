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Вооруженным силам Швеции запретили использовать TikTok

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Стокгольм, Понедельник 27 марта 2023 21:27
Вооруженным силам Швеции запретили использовать TikTok Фото: Вооруженным силам Швеции запретили использовать TikTok (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Служащим Сил обороны Швеции запретили использовать приложение социальной сети TikTok на своих рабочих телефонах. Это решение было принято в свете ухудшения внешней ситуации и угрозы разведки для Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sverige Radio.

Приложение, принадлежащее китайской компании, собирает данные пользователей, что вызвало опасения, что китайское правительство может получить доступ к этой информации.

"Существуют различные риски, связанные с установкой приложения", - заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельд.

Напомним, американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

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