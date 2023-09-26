Один человек ранен. В ОВА показали последствия утренних обстрелов Херсона (видео)

"Стало известно о раненом в результате авиаудара по Херсону. За медпомощью обратился 38-летний мужчина", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Как добавили в администрации, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Комментируя утренние обстрелы города, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что неподалеку от одного из домов враг сбросил управляемую авиабомбу.

"В результате попадания повреждены близлежащие дома", - отметил глава ОВА.

Также произошел пожар в административном здании одного из предприятий. Ее ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия.

Утренние обстрелы Херсона и области

На рассвете вторника, 26 оккупанты снова обстреляли Киселевку, пострадал один человек. Также из авиации враг ударил по Ольговке. Кроме того, в Херсоне под обстрел попал Корабельный район.

Напомним, вчера российские войска обстреляли Херсон, применив артиллерию. В частности, под удар попал местный рынок, ранен один человек.