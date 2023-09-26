Вечером и утром оккупанты обстреляли Херсон и два села: минимум 5 раненых

Весь минувший вечер и утро вторника, 26 сентября, российские войска обстреливали Херсон и села Киселевка и Ольговка, находящиеся в Херсонском и Бериславском районах. Сейчас известно минимум о 5 раненых.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Вчера около 21:00 под удар попала Киселевка. Травмированы четыре человека. Двое мужчин 28 и 64 лет, 67-летняя женщина получили легкие повреждения. Им оказана помощь на месте", - рассказал он.

По словам Прокудина, еще одна пострадавшая в возрасте 68 лет доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Утренние обстрелы Херсона и области

Как рассказал председатель ОВА, на рассвете оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно - пострадал человек. Также из авиации враг ударил по Ольговке. Масштабы разрушений устанавливаются.

"Сегодня в 05:00 утра враг ударил из авиации по Ольговке. Около 07:00 утра армия РФ обстреляла Киселевку и Херсон. Есть пострадавшие", - добавил Прокудин.

Обстрелы Берислава и Херсона

Российские войска скинули на Берислав Херсонской области четыре авиабомбы утром в понедельник, 25 сентября. Одна из них упала на здание ЖЭКа и одна - на жилой дом. Первоначально сообщалось, что один человек погиб, есть раненые.

Позже в областной прокуратуре уточнили, что в результате обстрела погиб мужчина, еще трое людей травмированы. В ведомстве предупредили, что под завалами могут находиться люди, а обстрел продолжается. В общей сложности из-за обстрелов Берислава три человека погибли, двое получили ранения.

Кроме того, вчера российские войска обстреляли Херсон, применив артиллерию. В частности, под удар попал местный рынок, ранен один человек.