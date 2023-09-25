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Обстрел рынка в Херсоне: ОВА показала видео последствий

Херсон, Понедельник 25 сентября 2023 19:48
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Обстрел рынка в Херсоне: ОВА показала видео последствий Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли рынок в Херсоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 25 сентября, ударили по рынку в Херсоне, в результате чего ранен один человек. Появилось видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

В ведомстве рассказали, что под обстрелом находился Днепровский район Херсона. Россияне обстреляли из артиллерии рынок, в результате чего уничтожены торговые точки, повреждена аптека. В близлежащих жилых домах также выбиты окна.

"Ранение получила 45-летняя продавщица. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести", - уточнили в ОВА.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Херсону и области. Для своих атак они, в частности, применяют артиллерию и авиацию. Из-за ежедневных обстрелов гибнут мирные жители.

К примеру, сегодня враг ударил по Бериславу Херсонской области при помощи авиабомбы. В результате атаки три человека погибли, а еще два - получили ранения.

Также вчера, 24 сентября, оккупанты сбросили на Херсон две авиабомбы. Из-за атаки была повреждена инфраструктура.

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