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Одна квартира, одна машина та кредит: декларація Єрмака

Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав електронну декларацію за 2020 рік. Єрмак записав у декларацію одну квартиру, один автомобіль, а також 3 млн гривень кредиту.

Про це свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі.

Доходи

На посаді керівника ОП Єрмак за минулий рік заробив 444 539 гривень. Він також задекларував понад 30 тисяч гривень доходу від співпраці з різними компаніями.

Разом з тим Єрмак вніс у декларацію відомості про 153 тисячі доларів, 50 тисяч євро та 580 гривень готівкою, а також про майже 10 мільйонів гривень на банківських рахунках.

Нерухомість

Єрмак задекларував квартиру площею 107 квадратних метрів та вартістю 3,5 млн гривень. Інших об'єктів нерухомості, згідно з декларацією, керівник Офісу президента не має.

Автомобіль

У березні минулого року Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350. Вартість автомобіля - 2 972 776 гривень.

Кредит

Керівник ОП розповів у своїй декларації про кредит в Альфа-Банку в розмірі 3 328 387 гривень. За даними декларації, Єрмаку залишилося виплатити ще 2 643 412 гривень позики.

Нагадаємо, декларацію сьогодні подав президент Володимир Зеленський. Глава держави задекларував годинники і майже 2,5 млн доларів боргу.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков задекларував кілька квартир, автомобілі, а також мільйони гривень готівкою.

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Новини України декларацияАндрій Єрмак
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