Одна квартира, одна машина и кредит: декларация Ермака

Доходы

На посту руководителя ОП Ермак за прошлый год заработал 444 539 гривен. Он также задекларировал более 30 тысяч гривен дохода от сотрудничества с разными компаниями.

Вместе с тем Ермак внес в декларацию сведения о 153 тысячи долларов, 50 тысяч евро и 580 гривен наличными, а также почти 10 миллионов гривен на банковских счетах.

Недвижимость

Ермак задекларировал квартиру площадью 107 квадратных метров и стоимостью 3,5 млн гривен. Других объектов недвижимости, согласно декларации, у руководителя Офиса президента нет.

Автомобиль

В марте прошлого года Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350. Стоимость автомобиля - 2 972 776 гривен.

Кредит

Руководитель ОП рассказал в своей декларации о кредит в Альфа-Банке в размере 3 328 387 гривен. По данным декларации, Ермаку осталось выплатить еще 2 643 412 гривен займа.