ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Одна из стран предоставит 30 млн долларов на закупку оружия у США для Украины

Среда 15 октября 2025 13:01
UA EN RU
Одна из стран предоставит 30 млн долларов на закупку оружия у США для Украины Фото: Литва предоставит 30 млн долларов на закупку оружия у США для Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Литва объявила о присоединении к программе PURL. Страна предоставит 30 миллионов долларов на закупку оружия у США, чтобы передать Украине.

Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Что касается Украины, Литва сегодня внесет 30 млн долларов в фонд PURL. Мы можем перевести эти средства уже сегодня, если будет необходимо, и очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно быстрее", - сказала Шакалене.

Она также подчеркнула необходимость увеличения оборонного финансирования среди стран НАТО и сообщила, что уже со следующего года Литва будет тратить на оборону 5% ВВП.

"Нам не нужны 5% расходов на оборону через 10 или 15 лет - нам нужны они сейчас. Литва в этом году тратит более 4%, и мы планируем превысить 5% уже со следующего года, потому что понимаем, что соревнуемся со временем", - подчеркнула министр.

Что такое PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была создана по договоренности между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также генсеком НАТО Марком Рютте.

Механизм позволяет странам НАТО и партнерам финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.

В рамках программы составляется приоритетный список необходимого вооружения и боеприпасов на основе украинских запросов, согласованных с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи анонсируют регулярно.

Координацией поставок занимается НАТО, в частности через механизм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).

Кто присоединился

Напомним, недавно стало известно, что шесть стран выделили деньги на покупку Украине американского оружия в рамках инициативы PURL.

Генсек альянса Марк Рютте выразил уверенность, что к программе присоединятся и другие союзники.

Также известно, что Словения выделила деньги на покупку американского оружия для Украины, однако сумма не разглашается.

Сегодня, перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что ожидает увеличения количества стран, которые сделают дополнительные взносы в рамках PURL.

Кстати, 18 сентября представитель НАТО рассказал в комментарии РБК-Украина, что первое оружие в рамках PURL поступило в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Литва Оружие из США Война в Украине
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит