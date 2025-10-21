ua en ru
Одна из стран G7 готова сократить зависимость от российского СПГ

Токио, Вторник 21 октября 2025 15:46
Одна из стран G7 готова сократить зависимость от российского СПГ Иллюстративное фото: Япония может сократить закупки российского СПГ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Япония планирует сократить импорт российского сжиженного природного газа. Но полностью прекратить покупки в короткие сроки она не может.

Об этом заявил министр торговли Японии Йодзи Муто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"После начала войны в Украине Япония последовательно снижает зависимость от российской энергетики", - отметил он, не уточнив сроки возможного полного прекращения импорта российских энергоресурсов.

Муто отметил, что поставки сжиженного природного газа из российского проекта "Сахалин-2" обеспечивают примерно 10% общего импорта этого ресурса в Японию и остаются важным элементом ее энергетической стабильности.

По словам министра, замена поставок из России потребует значительных затрат. Он добавил, что рынок СПГ в Азии в ближайшее время останется напряженным, а рост цен на закупку топлива может привести к увеличению стоимости электроэнергии для потребителей.

Он добавил, что правительство Японии намерено координировать свои действия с международными партнерами, включая страны "Большой семёрки", принимая решения с учетом национальных интересов и энергетической безопасности государства.

Bloomberg обратило внимание, что Япония никогда не заявляла о планах немедленно отказываться от закупок российского СПГ, несмотря на то, что европейские союзники ужесточают ограничения, направленные на сокращение финансовых потоков в Москву. В результате Япония остается единственным членом G7, который пока не определил сроки полного отказа от российского газа.

При этом японские торговые корпорации имеют доли в проекте "Сахалин-2", который является ближайшим к Японии экспортным терминалом СПГ. Большая часть поставок осуществляется по долгосрочным контрактам, действующим до 2030-х годов.

Россия увеличила экспорт СПГ

Напомним, ранее Bloomberg писало, что согласно данным слежения за судами, экспортный терминал "Арктик СПГ-2" с конца июня успел отправить уже десятую партию топлива. Ранее поставки направлялись преимущественно в порт на юге Китая или в газохранилища российского Дальнего Востока.

Несмотря на новое обострение торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, США пока не вводят дополнительные ограничения в отношении поставок российского сжиженного природного газа.

