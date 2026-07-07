Одна из стран Европы "озолотилась" на перевозках российской нефти, - FT

Греция вопреки санкциям продолжает перевозить нефть РФ

Транспортировкой российской нефти на постоянной основе занимаются греческие судоходные компании. За последние три года они заработали около 3,8 млрд долларов.

Расчеты FT предоставляют информацию только об основных маршрутах, где известны цены. Речь идет о 389 миллионах баррелей нефти. Еще 153 млн баррелей (почти 40%) не имеют цены и не вошли в расчеты.

Кто возит российскую нефть

Dynacom Tankers, Stealth Maritime и Onassis Group все еще перевозят нефть РФ.

Это было источником напряженности Греции и Украины. Несколько греческих танкерных компаний, включая Dynacom, попали в 2023 году в украинский список "международных спонсоров войны". Позже были исключены из него под давлением греческого правительства.

8 компаний Греции входят в топ-20 бизнесов, получивших наибольшую прибыль от российских поставок с июня 2023 года, пишет FT.

Остальные перевозчики:

государственные судоходные компании РФ ("Совкомфлот" и "Роснефтефлот");

дочерние или подставные компании, связанные с ними;

гонконгская компания Prominent.

Сколько зарабатывают греческие судовладельцы

Греческие судовладельцы являются одними из наиболее толерантных к рискам в отрасли. Так, по словам FT. Dynacom проявила большую активность в Ормузском проливе во время войны США против Ирана.

Также известно, что около 15% российского экспорта сырой нефти в мае отгрузили компании из Греции.

Трейдеры готовы платить на 30-40% больше за перевозку подсанкционных российских энергоносителей.

Ограничения ЕС бездействуют

Страны G7 ввели ограничения на нефть РФ в декабре 2022 года. Поэтому западные операторы могут перевозить ее только по цене, равной или ниже квоты G7.

В настоящее время она составляет 44,1 доллара за баррель. Однако контроль за ограничениями недостаточно суров.

Судовладельцы должны предоставить письменную форму подтверждения цены на груз. Но они часто полагаются на слова или фрахтовщика судна или даже российского поставщика.

Более того, на закрытых встречах правительства Кипра и Греции последовательно выступали против ограничения цен, отмечает издание.

Какие компании отказались от перевозки нефти РФ

TMS Tankers и Thenamaris значительно сократили торговлю российской нефтью в конце 2023 года. На это повлияли санкции США против морских операторов Турции и ОАЭ за потенциальную перевозку грузов РФ выше установленной цены.

Несколько греческих судоходных компаний перестали торговать с Россией после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" в октябре 2025 года.