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Одна из ключевых теорий о Вселенной под угрозой: ученые обнаружили странную закономерность

08:12 02.08.2026 Вс
2 мин
На месте хаоса нашли порядок?
aimg Ольга Завада
Вселенная сохраняет упорядоченность в гигантских масштабах (фото: Magnific)

Ученые получили данные, ставящие под сомнение одну из ключевых теорий современной космологии. Оказалось, что структура Вселенной может быть значительно более упорядоченной, чем считалось до сих пор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование астрофизиков, опубликованное в журнале Nature.

Новый взгляд на космическую "паутину"

Согласно стандартной космологической модели, если посмотреть на Вселенную в самом общем масштабе, мелкие детали должны "сглаживаться", превращаясь в однородный фон.

Однако итальянские ученые Франческо Силос Лабини и Марк Галоппо обнаружили противоположную картину.

Исследователи разработали новый статистический метод и проанализировали расположение почти 47 миллионов галактик с помощью спектроскопического инструмента Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Данные охватывают около 11 миллиардов лет космической истории.

Оказалось, что гигантские нити и "стены" из галактик остаются связанными и упорядоченными на приближающихся расстояниях к одному гигапарсеку - около 3,26 миллиарда световых лет.

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Порядок вместо хаоса?

Ученые отмечают, что речь не идет о наличии какой-то одной "главной оси" или единого направления в космосе.

Основные выводы исследования:

Сохранение структуры: с увеличением масштаба наблюдения четкие узоры распределения галактик не исчезают, а продолжают воспроизводиться.

Масштаб космической сети: гигантские пустоты и скопления материи сохраняют согласованную ориентацию на расстояниях в миллиарды световых лет.

Сомнения по математическим моделям: если однородность Вселенной на больших масштабах не подтвердится, ученым придется пересмотреть упрощенные математические модели, которые сейчас используются для описания космоса.

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Что это значит для науки?

Если результаты команды подтвердятся независимыми исследованиями, физикам придется просмотреть представление о том, как формировалась крупномасштабная структура Вселенной, а также уточнить текущие модели темной материи и гравитации.

В то же время, авторы работы отмечают, что перед тем, как делать окончательные выводы о "научной революции", полученные данные необходимо проверить на еще больших массивах информации и с помощью альтернативных методов анализа.

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