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Одна из бригад РФ на Запорожском направлении потеряла 95% состава, - "АТЕШ"

Фото: "мясные штурмы" на Запорожском направлении использует РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские командиры отправляют военных на "мясные штурмы" на Запорожском направлении. Одна из бригад во время такого "маневра" потеряла 95% состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агент из числа военнослужащих 38-й ОБрП РФ сообщил о том, что на Запорожском направлении в край ужасная ситуация. В районе боевых действий около населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы", - говорится в сообщении.

Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, по данным партизан, подразделение потеряло 95% личного состава.

Агент подчеркивает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта. 

Ситуация на фронте

Российские командиры постоянно используют "мясные штурмы" на фронте. Так, как отмечают в Генштабе, с начала суток, 27 июня, на линии фронта зафиксировано уже 48 боевых столкновений.

В частности, на Ореховском направлении россияне штурмовали в районе Малой Токмачки.

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