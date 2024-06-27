Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу, - "АТЕШ"

"Агент із числа військовослужбовців 38-ї ОБРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", - йдеться у повідомленні.

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.