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Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу, - "АТЕШ"

Фото: "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку використовує РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агент із числа військовослужбовців 38-ї ОБРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", - йдеться у повідомленні.

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.

Ситуація на фронті

Російські командири постійно використовують "м'ясні штурми" на фронті. Так, як зазначають у Генштабі, з початку доби, 27 червня, на лінії фронту зафіксовано вже 48 бойових зіткнень.

Зокрема, на Оріхівському напрямку росіяни штурмували в районі Малої Токмачки.

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