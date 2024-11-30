Одна очередь до 22:00. Как будут отключать свет 1 декабря

Графики отключения света в Украине будут действовать и завтра, 1 декабря 2024 года. Однако электричества не будет максимум 4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оператора системы передачи "Укрэнерго".

Сообщается, что завтра время и объем ограничений будут следующими:

для бытовых потребителей - с 13:00 до 22:00 (одна очередь отключений)

для промышленности и бизнеса - с 08:00 до 13:00 (графики ограничения мощности)

Ограничение в одну очередь означает, что света может не быть максимум 4 часа.

Почему применяются графики отключения света

Причина - повреждение энергетических объектов в ходе массированной ракетной и дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Отметим, время и объем ограничений в течение суток могут измениться. Вся актуальная информация о графиках отключения света размещена на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях.