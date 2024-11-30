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Одна черга до 22:00. Як відключатимуть світло 1 грудня

Київ, Субота 30 листопада 2024 18:31
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Одна черга до 22:00. Як відключатимуть світло 1 грудня Фото: завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Графіки відключення світла в Україні діятимуть і завтра, 1 грудня 2024 року. Однак електрики не буде максимум 4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оператора системи передачі "Укренерго".

Повідомляється, що завтра час та обсяг обмежень будуть наступними:

  • для побутових споживачів - з 13:00 до 22:00 (одна черга відключень)
  • для промисловості та бізнесу - з 08:00 до 13:00 (графіки обмеження потужності)

Обмеження в одну чергу означає, що світла може не бути максимум 4 години.

Чому застосовуються графіки відключення світла

Причина - пошкодження енергетичних об'єктів під час масованої ракетної та дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Уся актуальна інформація про графіки відключення світла розміщена на сайтах або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Микола Колесник заявив, що після атаки 28 листопада вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. А відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, поки що неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.

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