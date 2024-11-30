Одна черга до 22:00. Як відключатимуть світло 1 грудня

Графіки відключення світла в Україні діятимуть і завтра, 1 грудня 2024 року. Однак електрики не буде максимум 4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оператора системи передачі "Укренерго".

Повідомляється, що завтра час та обсяг обмежень будуть наступними: для побутових споживачів - з 13:00 до 22:00 (одна черга відключень)

для промисловості та бізнесу - з 08:00 до 13:00 (графіки обмеження потужності) Обмеження в одну чергу означає, що світла може не бути максимум 4 години. Чому застосовуються графіки відключення світла Причина - пошкодження енергетичних об'єктів під час масованої ракетної та дронової атаки 28 листопада. "Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні. Зазначимо, час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Уся актуальна інформація про графіки відключення світла розміщена на сайтах або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.