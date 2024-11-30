Одна черга до 22:00. Як відключатимуть світло 1 грудня
Графіки відключення світла в Україні діятимуть і завтра, 1 грудня 2024 року. Однак електрики не буде максимум 4 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оператора системи передачі "Укренерго".
Повідомляється, що завтра час та обсяг обмежень будуть наступними:
- для побутових споживачів - з 13:00 до 22:00 (одна черга відключень)
- для промисловості та бізнесу - з 08:00 до 13:00 (графіки обмеження потужності)
Обмеження в одну чергу означає, що світла може не бути максимум 4 години.
Чому застосовуються графіки відключення світла
Причина - пошкодження енергетичних об'єктів під час масованої ракетної та дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Уся актуальна інформація про графіки відключення світла розміщена на сайтах або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Микола Колесник заявив, що після атаки 28 листопада вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. А відновлювальні роботи ведуться цілодобово.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, поки що неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.