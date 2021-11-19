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"Один великий спалах": у Німеччині не виключають введення локдауну

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П'ятниця 19 листопада 2021 14:35
"Один великий спалах": у Німеччині не виключають введення локдауну Фото: глава МОЗ Німеччини Йенс Шпан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що ситуація з коронавірусом в країні дуже серйозна. Тому влада не виключає введення локдауну по всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми знаходимося в надзвичайній ситуації національного масштабу", - заявив міністр.

Шпан заявив, що четверту хвилю пандемії не вдасться побороти тільки за допомогою вакцинації, тому можливі додаткові обмеження на контакти, такі як "локдаун для нещеплених".

На питання, чи виключає він можливість введення в Німеччині локдауну навіть для вакцинованих, - Шпан відповів:"Ми знаходимося в ситуації, коли не повинні нічого виключати".

Міністр також розповів, що в багатьох лікарнях Німеччини не вистачає місць для пацієнтів з групи ризику. У Баварії залишилося близько 3% ліжок для інтенсивної терапії. За словами Шпана, також може знадобитися перевозити людей на великі відстані, можливо, за кордон.

В той самий час президент Інституту Роберта Коха Роберт Вілер заявив, що "вся Німеччина - це один великий спалах".

За його словами, вже недостатньо закрити прогалини в вакцинації і впровадити 2G. Велер порадив уникати контактів і зустрічей в приміщенні.

Нагадавши, у Німеччині схвалили бустерну covid-щеплення для всіх дорослих.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу через важку ситуацію із захворюваністю.

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