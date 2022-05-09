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20 літрів на добу. Одна із АЗС збільшила ліміт на продаж палива, але є умова

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 14:03
20 літрів на добу. Одна із АЗС збільшила ліміт на продаж палива, але є умова Фото: АЗС (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На АЗС "Wog" з 9 травня збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мережа АЗК "WOG"

Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.

"Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки", - повідомляють в компанії.

Зареєструватися в системі лояльності можна за посиланням, встановивши застосунок PRIDE від WOG.

Гаманець PRIDE наразі працює лише на отоварення раніше купленого пального.

Нагадаємо, дефіцит пального на українських АЗС пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

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