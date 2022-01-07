ОДКБ направляє до Казахстану близько 2,5 тисячі миротворців

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) відправить до Казахстану близько 2,5 тисячі миротворців. Про це заявив генеральний секретар організації Станіслав Зась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ОДКБ Станіслава Зась РИА Новости.
За його словами, чисельність військ, які можуть бути спрямовані в Казахстан, може бути різна. Але виходячи з останніх рішень, ОДКБ має намір відправити туди близько 2,5 тисячі миротворців.
"Загальна чисельність угруповання колективних миротворчих сил може бути різна. Зараз, відповідно до тих рішень, які прийняті - близько 2500 осіб", - сказав Зась.
Він уточнив, що ОДКБ "буде виходити з ситуації".
"У нас весь перелік частин, з'єднань, що входять в миротворчі сили ОДКБ - близько 3,6 тисяч. Тому якщо треба буде - будемо посилювати", - заявив він.
Зазначимо, що першою країною, яка відправила свої війська в Казахстан, стала Росія. До неї приєдналися Вірменія, Білорусь, Киргизія та Таджикистан.
Нагадаємо, що миротворців ОДКБ до Казахстану попросив відправити президент країни. Він назвав протести терористичною загрозою.
Раніше повідомлялося, що Росія відправила свої війська в Казахстан у складі сил ОДКБ. За інформацією ЗМІ, ці підрозділи брали участь у війні на Донбасі та окупації Криму.