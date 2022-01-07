ОДКБ направляє до Казахстану близько 2,5 тисячі миротворців

За його словами, чисельність військ, які можуть бути спрямовані в Казахстан, може бути різна. Але виходячи з останніх рішень, ОДКБ має намір відправити туди близько 2,5 тисячі миротворців.

"Загальна чисельність угруповання колективних миротворчих сил може бути різна. Зараз, відповідно до тих рішень, які прийняті - близько 2500 осіб", - сказав Зась.

Він уточнив, що ОДКБ "буде виходити з ситуації".

"У нас весь перелік частин, з'єднань, що входять в миротворчі сили ОДКБ - близько 3,6 тисяч. Тому якщо треба буде - будемо посилювати", - заявив він.

Зазначимо, що першою країною, яка відправила свої війська в Казахстан, стала Росія. До неї приєдналися Вірменія, Білорусь, Киргизія та Таджикистан.