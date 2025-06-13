Одиозному экс-нардепу-олигарху "прилетело" подозрение на миллиарды: что он успел натворить

Государственное бюро расследований 13 июня объявило о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок - за жизнь" (ОПЗЖ). Его обвиняют в неуплате налогов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ГБР.
Согласно материалам следствия, экс-депутата подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Бывший депутат стал гражданином Украины в 2012 году и продолжил предпринимательскую деятельность в стране, но зарубежные доходы не декларировал и налоги не платил.
"Вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен. Это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах", - сказано в сообщении ГБР.
Правоохранительные органы не назвали имя подозреваемого. Но если судить по фото, опубликованному в пресс-релизе ГБР, речь идет об олигархе, бывшем нардепе ОПЗЖ Вадиме Новинском.
Новинский считается неофициальным "куратором РПЦ" в Украине, с 2014 года он распространял пророссийские нарративы и поддерживал РФ. Депутат сложил полномочия и сбежал за границу после начала полномасштабной войны с Россией.
Как сообщало РБК-Украина, в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц. Среди тех, кто попал под "санкционный молот", также был бывший нардеп Вадим Новинский. А уже в начале следующего года президент ужесточил ограничения против олигарха.
В апреле 2023 года СБУ арестовала имущество экс-нардепа на сумму более 3,5 млрд гривен. А в январе 2025 года Новинскому объявили первое подозрение - тоже при участии ГБР и Службы безопасности Украины.
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