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Одинадцятий день війни Росії проти України: яка ситуація в областях

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Україна, Неділя 06 березня 2022 09:40
Одинадцятий день війни Росії проти України: яка ситуація в областях Фото: одинадцятий день Росія веде вийну проти України (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Війна Росії проти України триває вже одинадцятий день. Опубліковано коротке зведення по ситуації в різних регіонах станом на сьогоднішній ранок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВРУ.

Херсон

В Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.

Житомирська область

Двічі вночі була повітряна тривога. В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я врятували 5 дітей. Удар по місцевій залізниці - пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагона.

Овруч - зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.

Запорізька область

Ніч пройшла відносно спокійно Населення Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.

Хмельницька область

Ворог завдавав ударів по аеродрому в Старокостянтинові - 2 поранених.

Чернігівська область

Чернігів вночі - постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.

Полтава

У місті спокійно. Повітряні тривоги Лубни, Миргород, а зранку і Полтава.

Луганська область

Ніч пройшла порівняно спокійно. Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецьку селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню.

При цьому до регіону дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Починає роботу ООН у справах біженців - закуплення гумдопомоги для Новопскова.

Донецька область

Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації.
Над Краматорськом вчора ввечері наша ППО збила крилату ракету.

Миколаївська область

Миколаїв - у місті ввечері був обстріл з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Усі три снаряди влучили у подвір'я приватних будинків. У наслідок обстрілу с. Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району Миколаївської області. В цілому ситуація контрольована.

Дніпро

Вночі була одна повітряна тривога.

Харківська область

Ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ по кількох напрямках перейшли у контрнаступ.

Київська область

Бій в Ірпені, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Нємішаєвській громаді. Район житомирської траси залишається найгарячішою точкою.

Кіровоградська, Волинська, Рівненська, Черкаська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська області та Одеса - ніч пройшла спокійно.

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