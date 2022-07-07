Один із можливих наступників Джонсона обговорює висування своєї кандидатури

Голова Міноборони Британії Бен Уоллес, який входить до числа претендентів на місце прем'єра Британії Бориса Джонсона, що оголосив про відставку, обговорює можливість висування в лідери консерваторів зі своєю родиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.