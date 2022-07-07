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Один із можливих наступників Джонсона обговорює висування своєї кандидатури

Голова Міноборони Британії Бен Уоллес (фото: Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Міноборони Британії Бен Уоллес, який входить до числа претендентів на місце прем'єра Британії Бориса Джонсона, що оголосив про відставку, обговорює можливість висування в лідери консерваторів зі своєю родиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними політичного оглядача Джо Пайка, якого цитує видання, "міністр оборони Бен Уоллес думає про свою родину, коли вирішує, чи варто стати лідером консерваторів".

"Він дуже відданий сім'янин", - каже один з співрозмовників Sky News. Той факт, що він думає про те, як позначиться на них можливе призначення, "багато говорить про нього".

Як уточнює видання, Уоллес має трьох дітей.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір піти з посади на тлі хвилі відставок міністрів. Однак ще якийсь час Джонсон може виконувати обов'язки глави уряду.

Джонсон запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну.

Детальніше про відставку прем'єр-міністра Великобританії читайте у матеріалі РБК-Україна Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника.

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Борис Джонсон