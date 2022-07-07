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Один из возможных преемников Джонсона обсуждает выдвижение своей кандидатуры

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес, который входит в число претендентов на место объявившего об отставке премьера Британии Бориса Джонсона, обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов со своей семьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным политического обозревателя Джо Пайка, которого цитирует издание, "министр обороны Бен Уоллес думает о своей семье, когда решает, стоит ли ему стать лидером консерваторов".

"Он очень преданный семьянин", — говорит один из собеседников Sky News. Тот факт, что он думает о том, как скажется на них возможное назначение, "многое говорит о нем".

Как уточняет издание, у Уоллеса трое детей.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти с поста на фоне волны отставок министров. Однако еще некоторое время Джонсон может исполнять обязанности главы правительства.

Джонсон заверил, что Британия продолжит поддерживать Украину.

Подробнее об отставке премьер-министра Великобритании читайте в материале РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника.

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Борис Джонсон