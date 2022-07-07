Один из возможных преемников Джонсона обсуждает выдвижение своей кандидатуры

По данным политического обозревателя Джо Пайка, которого цитирует издание, "министр обороны Бен Уоллес думает о своей семье, когда решает, стоит ли ему стать лидером консерваторов".

"Он очень преданный семьянин", — говорит один из собеседников Sky News. Тот факт, что он думает о том, как скажется на них возможное назначение, "многое говорит о нем".

Как уточняет издание, у Уоллеса трое детей.