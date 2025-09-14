RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Один из ТОП-5 в РФ: "Мадяр" подтвердил удар дронами по "Киришскому" НПЗ

Иллюстративное фото: атака дронов по НПЗ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 14 сентября 2025 года Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) в Ленинградской области России подвергся атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Телеграмм командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди.

По предварительным данным, в результате атаки на территории завода прогремели взрывы, которые привели к масштабному пожару.

Видео с места происшествия, обнародованное в соцсетях, демонстрирует яркие вспышки и густой черный дым, поднимающийся в небо.

Вместе с тем, российские официальные лица пока не предоставили никакой информации о масштабах разрушений и возможных жертвах.

Отметим, что данная атака является частью серии ударов украинских сил по нефтяной инфраструктуре России, которая продолжается с начала войны. Она направлена на ослабление экономического потенциала агрессора и снижение способности обеспечивать собственные войска топливом.

Обновлено 9:15

Силы беспилотных систем заявили, что в ночь на 14 сентября операторы 14-го отдельного полка БпАК совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

"В результате удара дронов на территории предприятия возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

По их данным, НПЗ является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Его мощность переработки превышает 20 млн тонн нефти в год, что делает это предприятие вторым по величине НПЗ в стране после Омского завода.

Что известно о Киришском нефтеперерабатывающем заводе

Киришский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ), принадлежащий компании "Сургутнефтегаз" является одним из крупнейших в России, с годовой мощностью более 20 миллионов тонн нефти, производя высокооктановые бензины и другие виды топлива.

Завод расположен в городе Кириши Ленинградской области и ежегодно перерабатывает около 17,7 млн тонн нефти, что составляет 6,4% от общего объема нефтепереработки в стране. Кроме того, КНПЗ производит 2,3 млн тонн бензина (5,3% от общенационального производства), 7,6% дизельного топлива, 16,3% мазута и 3,4% авиационного топлива.

 

Атаки по российским НЗП

Ранее украинские дроны уже поражали другие ключевые НПЗ, в частности в Уфе, Ильске и Новошахтинске, что привело к дефициту топлива в нескольких регионах России.

Например, Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.

Ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому НПЗ в России - на расстоянии около 600 км от государственной границы Украины.

Кроме Рязанского НПЗ, ударом дронов был также поврежден Новокуйбышевский завод "Роснефти". Он полностью остановил работу со 2 августа.

Российская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дронов