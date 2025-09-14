Один из ТОП-5 в РФ: "Мадяр" подтвердил удар дронами по "Киришскому" НПЗ

По предварительным данным, в результате атаки на территории завода прогремели взрывы, которые привели к масштабному пожару.

Видео с места происшествия, обнародованное в соцсетях, демонстрирует яркие вспышки и густой черный дым, поднимающийся в небо.

Вместе с тем, российские официальные лица пока не предоставили никакой информации о масштабах разрушений и возможных жертвах.

Отметим, что данная атака является частью серии ударов украинских сил по нефтяной инфраструктуре России, которая продолжается с начала войны. Она направлена на ослабление экономического потенциала агрессора и снижение способности обеспечивать собственные войска топливом.

Обновлено 9:15

Силы беспилотных систем заявили, что в ночь на 14 сентября операторы 14-го отдельного полка БпАК совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

"В результате удара дронов на территории предприятия возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

По их данным, НПЗ является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Его мощность переработки превышает 20 млн тонн нефти в год, что делает это предприятие вторым по величине НПЗ в стране после Омского завода.

Что известно о Киришском нефтеперерабатывающем заводе

Киришский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ), принадлежащий компании "Сургутнефтегаз" является одним из крупнейших в России, с годовой мощностью более 20 миллионов тонн нефти, производя высокооктановые бензины и другие виды топлива.

Завод расположен в городе Кириши Ленинградской области и ежегодно перерабатывает около 17,7 млн тонн нефти, что составляет 6,4% от общего объема нефтепереработки в стране. Кроме того, КНПЗ производит 2,3 млн тонн бензина (5,3% от общенационального производства), 7,6% дизельного топлива, 16,3% мазута и 3,4% авиационного топлива.