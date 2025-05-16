"0:6, 1:6 - что нам там делать?". Христич о перспективах сборной Украины в хоккейной элите
Главный тренер национальной команды по хоккею Дмитрий Христич убежден, что "сине-желтые" еще не готовы выступать на чемпионатах мира в Топ-дивизионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чемпион".
Разгромы от топ-команд
Специалист считает итог чемпионата мира в Дивизионе 1А справедливым. Даже несмотря на то, что его подопечные упустили реальный шанс с первой же попытки пробиться в элиту.
"Нечего нам там еще делать. Съездить, посмотреть? Мы в августе 2024-го все увидели на последней стадии олимпийской квалификации. Играли против команд, выше нас в ранге. Нам не хватало мастерства оказывать достойное сопротивление. В основном все показывало, что рано нам в элиту".
В августе прошлого года в олимпийской квалификации сборная Украины играла с тремя соперниками из Топ-дивизиона и всем разгромно уступила. Франции "сине-желтые" проиграли со счетом - 2:7, Латвии - 1:5, Словении - 2:6.
В качестве примера, Христич приводит сборную Венгрии, которая в прошлом году победила в Дивизионе 1А, а сейчас неубедительно выглядит в матчах с топ-соперниками.
"Посмотрите на Венгрию, которая сейчас играет в элите - 0:6, 1:6. Не уверен, что эта команда там на своем месте. Это, скорее, наш соперник, нашего уровня", - сказал главный тренер сборной Украины.
В матче Украина - Япония "сине-желтым" не хватило одной заброшенной шайбы (ФХУ)
Где и с кем будет играть Украина в следующем году
Наша национальная команда осталась в Дивизионе 1А, где в следующем году снова попытается пробиться в элиту: занять одно из двух первых мест.
Где состоится турнир - пока неизвестно. Нет пока и полного списка команд-оппонентов. Известны лишь три из пяти сборных, с которыми будет спорить Украина.
Это наши соперники по нынешнему турниру - Япония и Польша. А также сборная Литвы, которая выиграла турнир в Дивизионе 1В.
Еще две команды станут известны после завершения группового раунда ЧМ в Топ-дивизионе, который с 9 по 25 мая проходит в Швеции и Дании. Это будут худшие команды в каждой из групп.
Сейчас, после 4-х туров (из 7-ми), последние места в группах занимают команды Словении и Норвегии.
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