"0:6, 1:6 - что нам там делать?". Христич о перспективах сборной Украины в хоккейной элите

Главный тренер национальной команды по хоккею Дмитрий Христич убежден, что "сине-желтые" еще не готовы выступать на чемпионатах мира в Топ-дивизионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чемпион" .

Разгромы от топ-команд

Специалист считает итог чемпионата мира в Дивизионе 1А справедливым. Даже несмотря на то, что его подопечные упустили реальный шанс с первой же попытки пробиться в элиту.

"Нечего нам там еще делать. Съездить, посмотреть? Мы в августе 2024-го все увидели на последней стадии олимпийской квалификации. Играли против команд, выше нас в ранге. Нам не хватало мастерства оказывать достойное сопротивление. В основном все показывало, что рано нам в элиту".

В августе прошлого года в олимпийской квалификации сборная Украины играла с тремя соперниками из Топ-дивизиона и всем разгромно уступила. Франции "сине-желтые" проиграли со счетом - 2:7, Латвии - 1:5, Словении - 2:6.

В качестве примера, Христич приводит сборную Венгрии, которая в прошлом году победила в Дивизионе 1А, а сейчас неубедительно выглядит в матчах с топ-соперниками.

"Посмотрите на Венгрию, которая сейчас играет в элите - 0:6, 1:6. Не уверен, что эта команда там на своем месте. Это, скорее, наш соперник, нашего уровня", - сказал главный тренер сборной Украины.

В матче Украина - Япония "сине-желтым" не хватило одной заброшенной шайбы (ФХУ)