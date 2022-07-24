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Колаборанти на окупованих територіях мають намір заборонити Google і YouTube, - ISW

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Херсон, Неділя 24 липня 2022 05:16
Колаборанти на окупованих територіях мають намір заборонити Google і YouTube, - ISW Фото: окупаційна влада почала забороняти Google і YouTube (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Колаборанти заявили, що на тимчасово окупаційних територіях Херсонської та Запорізької областей почнуть обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Також повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області вводиться заборона на використання месенджера Viber. Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжать посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень в регіонах.

Нагадаємо, що СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму в Херсонську область.

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