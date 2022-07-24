Колаборанти на окупованих територіях мають намір заборонити Google і YouTube, - ISW

Колаборанти заявили, що на тимчасово окупаційних територіях Херсонської та Запорізької областей почнуть обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Також повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області вводиться заборона на використання месенджера Viber. Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжать посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень в регіонах.