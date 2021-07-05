Він врятував життя десяткам бійців: що відомо про воїна, загиблого на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-ю ОМБр Холодний Яр у Facebook.

Обстріл бойовиків стався серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряда поранили військового медика. Травми виявилися несумісні з життям.

Юрій Письменний родом з Дніпра, народився 4 березня 1962 року. Жив у Дніпрі, мав вищу медичну освіту - у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером - служив у першому добровольчому мобільному госпіталі ім. Пирогова. Наприкінці 2018 року призивався до лав ЗСУ. Очолив медичний пункт батальйону.

"Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан", - йдеться в повідомленні.

Побратимам він запам'ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди йти вперед і ніколи не відступати.

"Він врятував життя десяткам бійців. Всі, хто з 18-го року був поранений в батальйоні, проходили через його руки", - згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

"Коли я призвалася і мене відвезли до "Феофана", перші його слова до мене були такі: "Ми всіх врятувати не зможемо. У медика повинен бути міцний характер, щоб з цим змиритися", - каже бойовий медик Валерія, яка служила з ним.

Побратими згадують, що Письменний завжди їх підтримував, допомагав, вчив, на нього можна було сподіватися в будь-який час.

"Всі медики, що працюють в окопах, знали, що у них є надійний тил в якості начмеда... "Феофан" завжди сам виїжджав до поранених. Він турбувався за них і тоді, коли поранені потрапляли в госпіталь: обдзвонював, намагався вирішити проблемні питання. Його всі називали батьком... До нього будь-який солдат міг підійти, він всім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані " - кажуть побратими.

Відомо, що у загиблого залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій.