Один из пунктов пропуска на границе с Молдовой остановил работу

Также напомним, что во время действия военного положения водители, которые занимаются международными перевозками, или доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой " Путь ".

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