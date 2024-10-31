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Один из пунктов пропуска на границе с Молдовой остановил работу

Иллюстративное фото: украинцев предупредили об усложнении пересечения границы с Молдовой (facebook com border gov md)
Автор: Наталья Кава

На пункте пропуска с Молдовой не работает пункт пропуска "Тудора". Он смежный с украинскими пунктами "Старокозаче" и "Паланка-Маяки-Удобное".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, причина остановки — прекращение функционирования базы данных таможни на территории Молдовы. Оформление всех категорий транспортных средств временно не производится .

"Просим учесть данную информацию при планировании поездок. О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что на пограничном мосту через реку Днестр в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач" продлили срок проведения ремонтных работ. Это может повлиять на скорость пересечения границы с Молдовой.

Также напомним, что во время действия военного положения водители, которые занимаются международными перевозками, или доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой " Путь ".

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Граница с УкраинойМолдова