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Один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу

Ілюстративне фото: українців попередили про ускладнення перетину кордону з Молдовою (facebook com border gov md)
Автор: Наталія Кава

На пункті пропуску з Молдовою не працює пункт пропуску "Тудора". Він суміжний з українським пунктами "Старокозаче" та "Паланка-Маяки-Удобне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, причиною зупинки є припинення функціонування бази даних митниці на території Молдови. Оформлення всіх категорій транспортних засобів тимчасово не здійснюється.

"Просимо врахувати дану інформацію під час планування поїздок. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що на прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач" продовжили термін проведення ремонтних робіт. Це може вплинути на швидкість перетину кордону з Молдовою.

Також нагадаємо, що під час дії військового стану водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

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Кордон з УкраїноюМолдова