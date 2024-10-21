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Украинцев предупредили об усложнении пересечения границы с Молдовой: что произошло

Понедельник 21 октября 2024 18:12
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Украинцев предупредили об усложнении пересечения границы с Молдовой: что произошло Иллюстративное фото: украинцев предупредили об усложнении пересечения границы с Молдовой (facebook com border gov md)
Автор: Наталья Кава

На пограничном мосту через реку Днестр в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач" продлили срок проведения ремонтных работ. Это может повлиять на скорость пересечения границы с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

"В рамках международного пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач" продлен срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток", - говорится в сообщении.

В таможне отметили, что при ремонте может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост.

"Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", – написали таможенники.

Ранее РБК-Украина писала о том, что в одном из пунктов пересечения границы с Польшей сегодня образовались очереди. Перед планировкой дороги следует учесть данную информацию.

Также напомним, что во время действия военного положения водители, которые занимаются международными перевозками, или доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой " Путь ".

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Молдова Граница с Украиной
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