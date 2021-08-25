Один з показників Львівської області не відповідає "зеленій" зоні карантину
Фото: у Львівській області завищений показник динаміки рівня госпіталізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок, 25 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак у Львівській області один з епідпоказників не у межах норми
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, у Львівській області показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих демонструє високий рівень, за останніми даними він становить 56,5%. Ще вчора цей показник був на рівні 26,7%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Раніше МОЗ назвав умови введення "жовтої" зони в Україні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 727 людей.